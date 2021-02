Fenis: la Tenda degli Abracci emoziona e rilancia l'ottimismo nella lotta al Covid

"Siamo orgogliosi di questa iniziativa solidale che cementa una volta di più l'unità della nostra comunità. Ringrazio i preziosi volontari e vertici della Soroptimist che hanno pensato a noi in virtù del nostro impegno da quest'autunno per risanare la micro". Così Mattia Nicoletta, sindaco di Fenis, commenta la nuova, importante struttura inaugurata sabato 20 febbraio: e' infatti pienamente operativa e ha già accolto i primi congiunti la 'Tenda degli abbracci' montata nella Microcomunità di Fenis nell'ambito delle misure di prevenzione alla diffusione del Covid-19.

"Prendiamo coscienza che gli ospiti delle microcomunità hanno tanto bisogno del contatto umano - prosegue Nicoletta - la possibilità per familiari e parenti di far visita ai loro cari anziani è davvero fondamentale sotto più aspetti e allarga il cuore vedere con quanta trepidazione sono attesi gli incontri".

La struttura è stata donata dal Soroptimist International Club Valle d'Aosta. E' stata posizionata nella stanza delle infermiere, è scorrevole in Pvc sanificabile e costruita su misura per il vano che la opsita; è fornita di accessi per i manicotti posti a diverse altezze e di un accesso per la parte inferiore della carrozzina che consente al paziente il massimo avvicinamento; dopo l'uso potrà essere raccolta con un minimo ingombro su un lato della stanza.

"Un gesto che premia l'impegno della Microcomunità - spiega la Presidente del Soroptimist, Vanna Naretto - e che vuole simbolicamente e concretamente ripristinare quel gesto di affetto e di calore umano tra parenti e amici che tanto è mancato, spezzando così l'isolamento degli anziani ospiti delle Rsa in tempo di Covid".