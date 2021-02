Usl VdA liquida indennità a dirigenti sanitari

La Usl della Valle d'Aosta ha avviato le procedure di liquidazione delle indennità Covid-19 per i dirigenti sanitari che hanno lavorato in strutture direttamente impegnate nell'assistenza ai pazienti positivi e per quelli che hanno effettuato almeno 76 ore effettive mensili nei reparti Covid.

L'azienda, si legge in una nota, "sta lavorando per completare l'individuazione di altre fasce in cui suddividere il personale non direttamente impegnato nella gestione del Covid, per ripartire le ulteriori risorse regionali assegnate dall'Amministrazione regionale e garantire risorse specifiche sul 2021 per la realizzazione di progetti strategici, per affrontare la gestione dell'emergenza Covid, il Piano vaccini e il recupero delle liste di attesa".

"In questi ultimi mesi - precisa ancora l'Usl - l'Azienda e le organizzazioni sindacali si sono confrontate più volte, nell'ottica e con l'obiettivo comune di premiare gli sforzi e i sacrifici di tutto il personale, provvedendo al contempo ad effettuare opportuni controlli e verifiche al fine di armonizzare eventuali incongruenze legate al periodo emergenziale".