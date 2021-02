Regione verso potenziamento servizi sanitari anti Covid

L’Esecutivo regionale ha approvato il Progetto 'Rafforzamento dei servizi sanitari in Valle d'Aosta in risposta all'emergenza Covid-19', nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR).

"L’azione - si legge in una nota della Regione - intende sostenere tutti gli interventi necessari per rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari alla crisi epidemiologica mediante il potenziamento di infrastrutture immateriali, materiali, digitali, di servizi, attrezzature, materiale e medicinali per la salute, strutture di prova e trattamento, prevenzione delle malattie, sanità elettronica, dispositivi medici, acquisto di dispositivi di protezione quali maschere respiratorie, guanti, occhiali".

Il Progetto risulta valido anche per incrementare l’offerta e di sistemi per testare la positività al virus.