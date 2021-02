I 'Sussurri' di Livia Taruffi alla Cittadella dei Giovani

In residenza … in Cittadella è una rubrica dedicata agli artisti in residenza al Teatro della Cittadella.

Uno dei dispositivi del Teatro della Cittadella dei Giovani di Aosta è il programma di residenze: uno spazio ed un tempo dedicato alla ricerca ed alla produzione dello spettacolo dal vivo.

Lo scorso dicembre, la Cittadella ha ospitato in residenza l’attrice e autrice Livia Taruffi con 'Sussurri', uno spettacolo di narrazione e musica che nasce da una ricerca antropologica sulla vita pre-tecnologica che si svolgeva nei villaggi di montagna valdostani passando attraverso una raccolta di testimonianze dirette, rituali e racconti popolari raccolti dall’autrice con riferimento specifico al rapporto dell’uomo con la natura circostante. Hanno partecipato i musicisti Rémy Boniface e Cecilia Lasagno e il light designer e tecnico Rocco Andreacchio.

L’intervista sarà trasmessa lunedì 22 febbraio alle ore 20 sui canali Vimeo , Facebook , Instagram e YouTube della Cittadella dei Giovani e sarà poi disponibile su vocidicittadella.com.