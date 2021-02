GUARDA LA FOTOGALLERY

Uno spazio addolcito nella pavimentazione dalle tinte che amava usare Francesco Nex, un luogo dove i visitatori possono ritrovarlo in tutti i suoi generi principali ammirando sette pezzi:

Nobile cavaliere a Saint-Pierre indica ai familiari la via della virtù, 1964

anilina su seta, 185x180 cm

Natività. Hanno capito che sarà qualcuno, 1977

anilina su seta, 180x270 cm

Donne in attesa davanti ai cancelli della miniera. Marcinelle, 1960

maiolica, 77x112 cm

Cristo e i soldati, 1965

terracotta e legno, 98x19 cm

Donna regina con quattro bambini, 1976

anilina su seta, 70x40 cm

Cavaliere stanco per antiche geometrie, 1993

anilina su seta, 68x60 cm

Cavaliere, 1964

terracotta, ferro e rame, 75x42x20,5 cm

Lo spazio dedicato a Francesco Nex rientra nell'ambito del più ampio progetto in progress dal nome FDB Modern orientato alla valorizzazione di spazi indoor e outdoor della fortezza con opere d’arte moderna e contemporanea dall'alto valore artistico, fruibili principalmente nell'ambito delle visite assistite al monumento e in occasione di visite private.