Procura chiede processo per illeciti appalto scuolabus Saint-Pierre

Al termine delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Aosta e coordinate dal pm Luca Ceccanti, la procura ha chiesto al gip il rinvio a giudizio di quattro persone nell'ambito dell'inchiesta per l'affidamento del servizio di trasporto taxi-bus per studenti gestito dal comune di Saint-Pierre.

Si tratta di Osvaldo Chabod, di 59 anni di Gressan, segretario comunale di Saint-Pierre; del presidente della Cna della Valle d'Aosta, Salvatore Addario, di 49 anni, di Aosta, in qualità di amministratore delle società Passengers transport e Turismo servizi e commercio srl; dei titolari di altre due aziende di noleggio trasporti ovvero Patrick Parleaz, di 35 anni, di Saint-Pierre e Gabriele Sanlorenzo, di 42 anni, di Courmayeur.

Le accuse sono di abuso d'ufficio (Chabod e Parleaz) e subappalto non autorizzato (Addario, Parleaz e Sanlorenzo). La procura ha invece chiesto al gip l'archiviazione della posizione di Fulvia Charrere, di 54 anni, di Saint-Pierre, che in qualità di addetta dell'ufficio anagrafe del comune era stata indagata per falso in relazione a una pratica di permesso di soggiorno.