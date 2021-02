L'application du bilinguisme, on le sait depuis longtemps, hélas, est de plus en plus banalisée et ridiculisée. Dans la société, dans les institutions et dans l'information publique télévisée cela arrive de plus en plus fréquemment. Hier soir, pour l'énième fois, une représentation grotesque et mortifiante du respect de notre specificité linguistique, encore plus vexant, car c'est l'honneur de nos patronymes qui en a été affecté. Entendre prononcer Seris au lieu de Cerise, degoûte, indigne et offense profondément.

La Jeune Vallée d'Aoste, bien cosciente de la mesure et de l'ampleur des autres actuels graves problèmes de notre société, en dénonçant l'emploi degradant et honteux de nos langues maternelles, invite les institutions, si elles le souhaitent, à une rigoureuse prise de position pour manifester le mépris contre la générale négligeance envers elles, qui sont les piliers de notre autonomie.