Fondi alle PMI indutriali e artigiane per investimenti innovativi

Le informazioni relative alle modalità di concessione e di presentazione delle domande di agevolazione sono reperibili sul sito internet istituzionale della Regione.

Sono inoltre nuovamente disponibili i fondi destinati alla concessione di contributi a fondo perduto alle PMI industriali e artigiane localizzate in Valle d’Aosta per l’acquisizione di servizi di assistenza e consulenza di alta gamma, cofinanziati con fondi comunitari nell’ambito del progetto “Aiuto all'innovazione” - Programma Operativo “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014-2020 (FESR)”, le cui informazioni sono disponibili, sempre sul sito internet regionale, al seguente indirizzo: https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/aiuto_innovazione_i.aspx.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare gli uffici all’indirizzo di posta elettronica u-incentiviimprese@regione.vda.it oppure tramite appuntamento telefonico ai numeri: 0165 274774 – 4728 – 4735.