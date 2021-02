Courmayeur: Corso riservato ai residenti per uso defibrillatore semi-automatico

Nel mese di novembre 2020, sul territorio comunale di Courmayeur, è stato installato un defibrillatore semi-automatico posizionato accanto alla sede di Fondazione Courmayeur Mont Blanc, in via Roma 88

Il corso è finalizzato a formare cittadini residenti che possano intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “DAE FIRST RESPONDER 2020", una collaborazione attiva di co-progettazione con il Comitato regionale Anpas Federazione Soccorso VdA, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, finanziato all’interno del Piano operativo dell’Accordo di programma tra Regione Autonoma Valle d’Aosta e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di ODV e APS in attuazione dell’art. 72 del Codice del Terzo Settore.

Il numero massimo di partecipanti è di n. 24, che saranno divisi in due sessioni.

N.12 persone max il 10 marzo 2021

N. 12 persone max il 24 marzo 2021.

Orario del corso: dalle ore 16.00 alle ore 22.00

Sede: verrà comunicata al momento dell’iscrizione. (In caso di maggiori adesioni rispetto al numero consentito i partecipanti verranno selezionati in base al criterio di vicinanza all’area in cui è stato posizionato il defibrillatore semi automatico)

Si ricorda inoltre che:

il corso BLSD-a è gratuito per i partecipanti;

a conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di qualifica che abilita all’uso del defibrillatore automatico esterno;

il conseguimento dell’attestato impegna il cittadino ad intervenire in caso di arresto cardiaco all’interno del territorio in cui l’evento si verifica;

il mantenimento dell’abilitazione al defibrillatore automatico esterno prevede un aggiornamento periodico biennale.

I cittadini residenti, formati con il corso, potranno poi essere contattati, in caso di emergenza, dalla Centrale di Soccorso affinché possano essere attivati in caso di arresto cardiaco inviando loro un sms via cellulare: nessuno è obbligato ma sarebbe importante per far arrivare il Defibrillatore sul luogo dell'arresto nel più breve tempo possibile.

Per le ulteriori informazioni e manifestare il proprio interesse al corso e all’ iscrizione si può contattare:

Volontari del Soccorso di Courmayeur: Referente: Renzo Belfrond - Cell: 339 5782098

Email: presidente.courmayeur@volontaridelsoccorsovda.it