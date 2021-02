La nouvelle citoyenneté, conférence de presse en ligne

L’Assessorat de l’Education, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale informe qu’une conférence de presse en ligne, en direct sur la chaîne YouTube de la Région (https://www.youtube.com/<wbr></wbr>RegVdA), est organisée le mardi prochain, 23 février 2021, à 16h30, pour présenter le manuel d’éducation civique La nouvelle citoyenneté - Editions le Château.

Au cours de la présentation, vont prendre la parole M. Luciano Caveri, Assesseur à l’Education, à l’Université, aux Politiques de la jeunesse, aux Affaires européennes et aux Sociétés à participation régionale, M. Roberto Louvin, Coordinateur et coauteur du manuel, M.me Sylvie Chaussod, Présidente de l’Association Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste, et M.me Giorgia Sordi, Coordinatrice didactique de l’ouvrage.