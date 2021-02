Al via il progetto 'Valle d'Aosta ti ascolto' per i valdostani angosciati dal Covid

Il protocollo prevede colloqui psicologici a favore della popolazione valdostana che vive con disagio le ricadute e gli effetti negativi conseguenti dalla grave pandemia in corso. Il Progetto finanziato da: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

L’iniziativa sarà presentata agli operatori dell’informazione martedì, 22 febbraio, da Enrico Di Martino - Dirigente Assessorato Turismo competente in materia di tutela dei consumatori, Mario Ruggeri - ADICONSUM, Cristina Raisin - A.O.O.e, Rosina Rosset - A.V.C.U, Giampiero Marovino - Codacons, Bruno Albertinelli - Federconsumatori, Alessandro Trento - Presidente Ordine Psicologi della Valle d'Aosta.

Responsabilità o senso di colpa, paura, vulnerabilità, ma anche disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, incertezze economiche. Sono solo alcuni dei disagi e delle difficoltà che la situazione pandemica ha prodotto sulla salute e sul benessere delle persone.

Per questo il progetto è importante non solo perché permette di creare un canale gratuito e facilmente accessibile dove trovare un primo spazio di ascolto da parte di professionisti certificati ma è anche un’opportunità per la categoria professionale che, se continuerà e avrà la possibilità di espandersi, offrirà opportunità di lavoro retribuito per gli psicologi.

L’obiettivo principale è comunque offrire un aiuto mirato a chiunque si trovi in una condizione di stress o di fragilità emotiva dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19. Insomma, se in Italia è nata l’app ItaliaTiAscolto, nella nostra regione si attua il progetto Valle d’Aosta ti ascolto.