Lunedì Assemblea costitutiva Fiavet-Confcommercio VdA

Anche il mondo del turismo si trova in una situazione pesantissima, in piena emergenza. “Purtroppo a differenza di altri settori, dove basterà riaprire per vedere rientrare i clienti, il turismo avrà bisogno di molto più tempo e di una stabilizzazione anche a livello internazionale per poter ricominciare a lavorare e riavere i flussi antecedenti alla pandemia” ha commentato Ivana Jelinic, presidente nazionale di Fiavet Confcommercio.

E’ per questo che Graziano Dominidiato ha promosso la nascita della categoria Fiavet-Confcommercio VdA e l’assemblea di lunedì sarà un appuntamento doppiamente importante perché, oltre ad eleggere del presidente di Fiavet-Confcommercio VdA, sarà l’occasione per analizzare la bozza del disegno di legge regionale che regolamenterà il settore.

Sarà certamente un momento costruttivo: Graziano Dominidiato, il neo presidente di Fiavet-Confcommercio VdA, la presidente nazionale Jelinic si confronteranno sul testo di disegno di legge con l’assessore regionale al turismo Jean-Pierre Guichardaz ed Enrico Di Martino, dirigente dell’assessorato.