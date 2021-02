Conferenza online in occasione del Giorno del Ricordo 2021

Sarà trasmessa online mercoledì 24 febbraio alle ore 21 la conferenza dello storico Eric Gobetti, dal titolo 'I confini degli altri', organizzata dall’Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta e dalla Biblioteca regionale 'Bruno Salvadori' di Aosta.

Introdurrà la conferenza Vilma Villot, direttrice dell’Istituto. Eric Gobetti dialogherà con Corrado Binel, vicepresidente dell’Istituto, in merito agli eventi che hanno contraddistinto la storia del confine orientale italiano dopo la Grande Guerra e alle conseguenze storico-politiche che hanno colpito i territori contesi.

L'incontro intende fornire un contributo alla comprensione dei fenomeni storici di lungo periodo inseriti, in questo caso, in un quadro bellico di portata mondiale, nell'ambito del quale avvennero ripetute guerre imperialistiche di aggressione nazifascista, oltre allo sterminio organizzato degli ebrei europei.

Il dialogo verterà intorno alla storia del confine orientale, venutosi a creare in seguito alla guerra 1915-1918, dalla formazione di uno stato fortemente nazionalista, quale quello italiano sotto la dittatura fascista, alla successiva creazione del Regno di Jugoslavia, dall’aggressione nazifascista nei giorni di Pasqua 1941 al passaggio di soldati italiani nella Resistenza jugoslava dopo l'8 settembre 1943, al fenomeno delle foibe, fino all'esodo giuliano-dalmata dal 1947.

Eric Gobetti (Torino, 1973), storico impegnato nello studio del fascismo, della Resistenza e della Jugoslavia nel ’900, è stato dottore di ricerca con il professor Marco Buttino (Università degli Studi di Torino) e Luciano Canfora (Scuola superiore di studi storici, San Marino). Ha pubblicato, tra gli altri, ‘Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia’ (Laterza 2013) e ‘La Resistenza dimenticata Partigiani italiani in Montenegro 1943-1945’ (Salerno ed. 2018) e realizzato documentari, anche per RaiStoria. Ultima sua produzione storiografica è ‘E allora le foibe?’ (Laterza 2021).

Per seguire la conferenza, è sufficiente collegarsi al portale del Sistema Bibliotecario Valdostano https://biblio.regione.vda.it/

La conferenza rimarrà disponibile anche nei giorni successivi sul canale Youtube BiblioRencontres.

Info: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

Tel. 0165-274802 - Email: brao-cultura@regione.vda.it