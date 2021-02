Quart: Corso Comune-Biblioteca su defibrillatore e rianimazione di base

L'Amministrazione e la Biblioteca comunale di Quart organizzano un corso di formazione per l'uso corretto del defibrillatore. L'obiettivo del corso, per operatori non sanitari, è quello di far apprendere la sequenza di rianimazione di base nell'adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e la manovre da eseguire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Inoltre sarà possibile apprendere come utilizzare un defibrillatore semiautomatico. "Abbiamo cinque defibrillatori sparsi sul territorio comunale, oltre a quello della farmacia", ha spiegato all'Ansa il sindaco di Quart, Fabrizio Bertholin.

"L'idea - ha aggiunto - è di riuscire a formare 25 persone. Ho puntato sulla gratuità del corso proprio per l'utilità che ha per la comunità".

Le iscrizioni sono aperte sino al 5 marzo prossimo (via e-mail a biblioteca@comune.quart.ao.it) e il corso si terrà nell'auditorium comunale di Quart (la data in programma è sabato 13 marzo e gli orari saranno definiti in base al numero di iscritti). La frequenza e il superamento della valutazione finale permetteranno di ottenere una certificazione 'Irc', valida due anni.biblioteca@comune.quart.ao.it

"Si tratta - ricorda Bertholin - di una iniziativa portata avanti dall'amministrazione precedente e che già all'epoca, in minoranza, avevo sostenuto. Nel 2020, per via della pandemia, non era stato possibile realizzare il corso. Appena abbiamo avuto la possibilità lo abbiamo organizzato".