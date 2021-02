Environnement, 'Lumturo' projet Citadelle jeunes Aoste

Lumturo ("phare" en espéranto) est un projet de la Citadelle des jeunes, né de la synergie et de la collaboration entre différents acteurs et projets et se veut un phare sur les questions internationales à travers des interviews, des tables rondes, des rencontres, des apéritifs linguistiques et autre. Chaque mois est dédié à un continent différent, exploré à partir des connexions avec le territoire valdôtain.

Le mois de mars sera consacré au Pacific Trash Vortex, l'île flottante en plastique de l'océan Pacifique qui a pleinement gagné la réputation d'un "continent" en participant à la Biennale de Venise, et plus généralement aux océans et à toutes les eaux comme un bien commun. Pour cette raison, Lumturo a lancé le concours Verda rigardo (''regard vert'' en espéranto), dédié au thème de l'environnement, divisé en deux sections: Colonizzare la plastica et Terra.

Le concours est ouvert aux jeunes de 14 à 29 ans. Il est possible de participer avec photographies, dessins, arts figuratifs, textes en prose ou poésie, installations, performances audio-vidéo, chansons, musique, courts métrages, à condition que l'œuvre soit envoyée au format numérique. Il est possible de participer individuellement ou collectivement. Les documents doivent être envoyés avant le 10 mars via mail à l'adresse info@cittadelladeigiovani.it (ANSA).