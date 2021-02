Lavoratori montagna e Governo regionale insieme per chiedere ristori e rilanciare ' luogo di vita e lavoro'

E' già l'ora dell'azione, dopo la riuscita manifestazione di questa mattina in piazza Chanoux ad Aosta, alla quale hanno preso parte circa 400 tra lavoratori delle funivie valdostane e maestri di sci. Oggi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Savt-trasporti settore impianti a fune e dell’Associazione valdostana impianti a fune-Avif hanno incontrato il Governo regionale per un confronto sulla situazione del mondo produttivo della montagna anche a seguito dell’ennesimo stop all’avvio degli impianti sciistici.

"Il clima costruttivo della manifestazione e dell’incontro – spiegano gli organizzatori e il Governo regionale – è stato possibile con lo sforzo di tutti: anziché dare spazio ai legittimi malumori e a una rabbia sterile, si è scelto di continuare un percorso costruttivo che deve trovare nella forza di oggi un nuovo impulso. Per il lavoro di ognuno, tutto era pronto per la riapertura, dai protocolli sanitari ai contratti di solidarietà e alla formazione per il personale".

Di fronte a una stagione che sostanzialmente si è chiusa, "il settore aspetta un intervento rapido e adeguato del Governo centrale: la Giunta e i rappresentanti dei lavoratori della montagna, intanto, confermano la fiducia reciproca nel costruire interventi rapidi e dare vita a un patto per il rilancio della montagna come luogo di vita e di lavoro".