Aosta: Alina Sapinet 'lavoriamo per dare risposte allo sport aostano'

"Con la disponibilità della palestra del nuovo Liceo Bérard, cui speriamo possa affiancarsi a breve anche quella dell’impianto annesso all’ex Liceo 'Maria Adelaide', contiamo di poter dare un’ulteriore risposta concreta e in tempi rapidi alle richieste che ci giungono dal mondo dello sport aostano'. Alina Sapinet, assessore allo sport del Comune di Aosta, commenta l’approvazione degli indirizzi sulle modalità di fruizione e gestione della palestra annessa alla nuova struttura che accoglie la nuova sede del Liceo Bérard in viale Chabod negli orari extrascolastici.

Il provvedimento è conseguente alla richiesta presentata dall’Amministrazione comunale all’Istituzione scolastica Liceo scientifico e linguistico “Edouard Bérard” per ottenre la gestione diretta in orario extra-scolastico delle due palestre facenti parte dei plessi scolastici di competenza dell’Istituzione; quella della nuova sede del Liceo Bérard in viale Chabod e quella nela struttura annessa all’immobile, ora dismesso, precedentemente sede dell’Istituzione scolastica Liceo delle scienze umane e scientifico “Regina Maria Adelaide” in via Garibaldi.

"Già prima della decisione di adibire il Palaindoor a polo vaccinale - preecisa Alina Sapinet - ci eravamo attivati per riuscire a trovare una nuova casa temporanea alle associazioni sportive e alle federazioni i cui atleti si allenavano nella struttura di corso Lancieri d’Aosta".

Infatti, la necessità di reperire ulteriori spazi rispetto a quelli attualmente nelle disponibilità del Comune, al fine di poter soddisfare le numerose richieste di concessione in uso di palestre pubbliche provenienti dalle associazioni sportive che operano sul territorio cittadino è divenuta ancor più stringente in relazione ai recenti fatti che hanno interessato il polo sportivo Palaindoor, individuato dalla Protezione civile quale prossimo polo vaccinale, e che hanno conseguentemente spinto l’associazionismo sportivo a rivolgersi all’Amministrazione al fine di reperire spazi alternativi alla struttura dove poter continuare ad esercitare la propria attività.



"Ringrazio - conclude l'assessora - la sensibilità della dirigente scolastica Barbara Buscaglione che ha ben compreso la proposta che l’Amministrazione comunale sta rivolgendo al mondo della scuola per razionalizzare la gestione delle palestre in orario extrascolastico a vantaggio della collettività".