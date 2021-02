Stop allo sci; Giovani Fi, 'inaccettabile giravolta su impianti risalita'

La proroga della chiusura degli impianti sciistici disposta dal ministro Speranza a poche ore dalla loro attesa riapertura sta dando il colpo di grazia a migliaia di imprese coinvolte nell'economia della montagna, che coinvolge tantissimi giovani, che avevano investito molte risorse per preparare la ripartenza delle loro attività".

Lo afferma, in una nota, il Coordinamento nazionale di Forza Italia Giovani. "Si tratta di una inaccettabile giravolta - prosegue la nota - peraltro appresa dalla stampa senza alcun coinvolgimento delle Regioni. Lo scorso 4 febbraio, il Cts aveva dato il via libera alla riapertura degli impianti sciistici per il 15 febbraio, disponendo il rispetto di rigidi protocolli che fino a ieri erano evidentemente ritenuti adeguati".

"Si tratta di una scelta irrazionale - proseguono i giovani azzurri -ma soprattutto un metodo inaccettabile. Invertire la rotta con otto ore di preavviso non è tollerabile, una mancanza di rispetto per le imprese e i lavoratori, molti dei quali stagionali". "Auspichiamo che il Presidente Draghi -concludono i giovani azzurri - imponga un deciso cambio di rotta sulle modalità di comunicazione e di rapporto con le categorie produttive. Il Paese ha bisogno di chiarezza, non di schizofrenia".