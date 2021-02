Nuova progettazione per ammodernamento e riqualificazione della statale 26 Quart-Aosta est

E’ da almeno tre lustri che si parla di ammodernamento della strada statale 26 in località Amerique e aeroporto dove si sono sviluppate numerose attività commerciali, manifatturiere e del tempo libero.Per venire all'ultimo lustro, nel 2016 la realizzazione dell’intervento - il cui progetto esecutivo era andato in gara - è stato ostacolato da un ricorso al TAR e dalle richieste di rivalutare alcuni aspetti progettuali provenienti dal territorio che hanno determinato l’arresto dei lavori e la risoluzione del contratto con l’impresa appaltatrice; il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Cogea Spa e Kopa Engineering Srl di Torino.

Il costo previsto era di circa 19 milioni, in gran parte coperto dall'Anas, quasi 15 milioni ed il restante dalla Regione. I lavori avrebbero dovuto inziare nella primavera 2016.

Ora l’Anas per andare incontro alle esigenze locali ha in programma l’aggiornamento del progetto che sarà redatto adottando le misure necessarie a limitare l’impatto nell’area oggetto dei lavori e accogliendo, per quanto possibile, le indicazioni che perverranno dal territorio.

Fonti Anas fanno sapere che, d’intesa con gli Uffici competenti regionali, l’Azienda avvierà gli incontri con i rappresentanti locali mirati proprio alla definizione di una strategia che porti alla definizione di un progetto condiviso e alla conseguente realizzazione dell’intervento.

All’epoca, nel 2016, i sindaci di Quart e Saint Christophe ribadirono che le opzioni formulate “oltre a garantire la sicurezza stradale sono fondamentali e necessarie per la sopravvivenza delle attività economiche e la salvaguardia dei numerosi posti di lavoro delle zone commerciali attraversate dalla Statale 26”.

Dell’ammodernamento della statale se ne parla da anni, nel frattempo sono stati registrati numerosi incidenti anche mortali, ma la burocrazia politica valdostana, malgrado la disponibilità di Anas, pare poco attenta al problema.

Il progetto prevedeva la realizzazione di passerelle per gli attraversamenti pedonali e la costruzione di rotonde per consentire l’inversione di marcia.