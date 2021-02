La montagna merita rispetto. Questa frase non è solo uno slogan, ma un’istanza seria e quanto mai attuale che Azione ha sostenuto non appena si è constatato la totale mancanza di un piano strategico governativo per la montagna, nonostante i tanti mesi avuti per prepararsi all’insorgere dei problemi.

Lo abbiamo detto alla Camera, il 25 novembre 2020, quando il Deputato di Azione Enrico Costa chiese un confronto relativo alle misure da adottare per la riapertura degli impianti sciistici in sicurezza (tema che non era ancora stato ancora affrontato a quella data), per poi presentare una serie di emendamenti destinati allo stanziamento di fondi a sostegno dei rifugi da inserire già nel “Decreto Natale”, richiesta rimandata al mittente, con tanti operatori ancora oggi in attesa di essere soddisfatti in vista del nuovo decreto “ristori 5”.

Non possiamo quindi che ribadire quanto sia necessario agire in fretta per rendere quanto più immediati e congrui i fondi previsti in favore di tutto il comparto del turismo montano, quanto mai compromesso dall’impatto del Covid-19, perché alla drammaticità di una situazione economica inevitabilmente danneggiata, non si aggiunga la beffa di vedere sprecate le risorse messe in campo sulla base di protocolli prima approvati e poi disattesi nel giro di poche ore.

Accanto alla frustrazione per una misura imposta senza preavviso e senza concertazione, resta però il dato che la mancata apertura degli impianti di risalita è nata dalla considerazione avanzata da numerosi scienziati circa un possibile ed imminente peggioramento della curva dei contagi a causa delle nuove varianti del virus, aspetto che non può essere in nessun modo sottovalutato o peggio ignorato.

Servono quindi azioni rapide e mirate per mettere in sicurezza il presente, ma anche una politica capace di cogliere le criticità e le debolezze di un “sistema montagna” che deve in ogni caso ripensare se stesso per far fronte agli scenari a cui la pandemia ci ha messo di fronte e che condizioneranno, nostro malgrado, gli anni a venire.

Per questo, come Valle d’Aosta in Azione, insieme ad altri comitati promotori del Piemonte e della Lombardia, abbiamo partecipato all’organizzazione del secondo appuntamento “AZIONE LIVE DALLA MONTAGNA” che si terrà giovedì prossimo 18 febbraio alle ore 19.00, visibile direttamente dalla nostra pagina Facebook.

L’evento sarà centrato sui temi del turismo, della sostenibilità e della connettività in montagna. Assieme al responsabile nazionale del turismo di Azione Antonio Zacchera, porterannola loro testimonianza anche la nostra responsabile della comunicazione, nonché maestra di sci alpino, Margaux Truc, assieme al suo gradito ospite Andrea Celesia, noto albergatore di Cogne, per dare voce e risalto alla realtà valdostana.