Conclusa con un nuovo arresto operazione antidroga 'Take Away' dei carabinieri

Per concorso in spaccio di droga i carabinieri della Compagnia di St-Vincent/Chatillon hanno arrestato Monica Bezza, 37enne residente a Saint Vincent.

Secondo l'accusa la donna aveva avviato un'intensa attività di spaccio con il convivente Enrico Rodà, 54 enne arrestato il 18 gennaio a Chatillon con due etti di eroina.

I carabinieri nel corso delle indagini sono riusciti a ricostruire 188 episodi di spaccio che hanno coinvolto oltre una decina di consumatori di eroina i quali si recavano direttamente a casa degli arrestati.

All'inchiesta, denominata 'Take Away' (per le modalità 'da asporto' utilizzate dagli insagati per vendere la droga senza uscire di casa) e avviata nel maggio 2020, ha collaborato anche la Polizia locale di Saint-Vincent; gli inquirenti hanno potuto inoltre dimostrare che l’attività di spaccio fruttava dai 2000 ai 7000 euro al mese mentre Rodà risultava falsamente indigente e riceveva il Reddito di cittadinanza nonché pacchi di alimenti dalla Croce Rossa Italiana.

Benefici economici che andanno persi perchè il Decreto statale 'Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni' prevede la sospensione, con provvedimento del giudice, nei confronti del beneficiario cui è applicata una misura cautelare personale, adottata anche a seguito di convalida dell'arresto.