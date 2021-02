Domani martedì 16 febbraio sainte Julienne

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 16 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 17 febbraio

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per il conferimento delle Ceneri

Giovedì 18 febbraio

ore 8.45-12.45

Riunione in video - conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 19 febbraio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 20 febbraio

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Champdepraz e Issogne

Domenica 21 febbraio

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Chesallet e Sarre

Lunedì 22 febbraio

Cattedrale - ore 20.30

S. Messa nell'anniversario della morte di don Giussani

e del riconoscimento della Fraternità di Comunione e Liberazione

Martedì 23 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 25 febbraio ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Le Messager Valdotain ricorda martedì 16 febbraio sainte Julienne

La Chiesa celebra Santa Giuliana di Nicomedia Vergine e martire

Nacque intorno al 285 a Nicomedia, oggi Izmit, in Turchia. Nella sua famiglia d'origine era l'unica cristiana. Suo padre in particolare era un seguace zelante delle divinità pagane. All'età di nove anni, sarebbe stata promessa in sposa al prefetto della città, un pagano di nome Eleusio. Secondo gli accordi raggiunti dalle due famiglie, le nozze si sarebbero celebrate quando Giuliana avesse compiuto 18 anni. Ma quel giorno la giovane disse che avrebbe accettato solo se Eleusio si fosse fatto battezzare. Venne quindi denunciata dallo stesso fidanzato come cristiana praticante. Imprigionata, non tornò sulla sua decisione neppure dopo la condanna a morte. Venne quindi decapitata verso il 305, al tempo di Massimiano. L'iconografia la rappresenta spesso insieme ad un diavolo che la tormenta, ma non mancano le raffigurazioni delle torture da lei subite in vita, come l'essere appesa per i capelli o tormentata con il fuoco.

Il sole sorge alle ore 7,30 e tramonta alle ore 17,47