Al via organizzazione corso di patois

L’Amministrazione comunale di Aosta, su proposta dell’assessorato regionale ai Beni Culturali per il tramite del Bureau régional ethnologie et linguistique-Brel, intende organizzare un corso gratuito di patois, rivolto agli adulti, articolato su 15 incontri da effettuarsi nel periodo marzo/giugno in orario preserale (dalle ore 18 alle ore 20), indicativamente il martedì, su piattaforma digitale.

La docente sarà Liliana Bertolo, insegnante di francoprovenzale iscritta nell’elenco regionale di esperti, oltre che storica animatrice del 'Concours Cerlogne' nonché voce dei 'Trouveur Valdotén'.

La tipologia di corso attivabile è “Lingua francoprovenzale ecivilisation per principianti”. Il corso - che verrà avviato al raggiungimento di minimo 10 iscritti - potrà accogliere al massimo 20 persone. In caso di numero di richieste più elevato, verrà data precedenza a chi non ha mai frequentato corsi di patois in passato. Gli interessati dovranno trasmettere tramite email il modulo di pre-adesione unitamente alla fotocopia di un documento d’identità all’indirizzo pubblica-istruzione@comune.aosta.it entro le ore 14 di martedì 23 febbraio.

Il documento è scaricabile dal sito Internet comunale nella sezione “Aree tematiche”“Modulistica” “Area A4”, “Corsi di patois”, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/modulistica/corsi_di_patois/.