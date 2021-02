A quali pericoli naturali è soggetta la tua casa?

Il portale 'Casaepericoli' vuole cercare di rispondere in modo semplice alle domande principali riguardo ai pericoli naturali: a quali pericoli è soggetta casa mia? Quali eventi storici hanno interessato il mio comune?

Come funziona il portale? Dopo aver selezionato, a partire dalla cartografia, un punto del territorio (la propria casa, in primis), il portale restituisce con indicazione semaforica e con un testo semplice e comprensibile, un indicazione dei pericoli cui è soggetto il punto. E’ poi possibile approfondire la ricerca per analizzare che cosa succede nel territorio circostante o capire meglio la natura dei fenomeni naturali descritti.

Particolarmente importante è il ruolo della memoria: in un’apposita sezione, è possibile verificare le principali frane, valanghe o alluvioni che hanno interessato il proprio comune.

L’Italia è un territorio particolarmente sensibile ai fenomeni naturali, tra questi fenomeni sismici, franosi e alluvionali. Negli ultimi 70 anni, si sono registrate migliaia di vittime per fenomeni idrogeologici e sismici; i danni economici nello stesso periodo sono stimati in centinaia di miliardi di euro, con una media annuale di circa 4 miliardi di euro (fonte: http://www.casaitalia.governo.it/). Gli interventi sulla sicurezza non sono solo mirati a ridurre i danni di eventi futuri, ma hanno implicazioni positive sulla competitività e sulla stessa qualità della vita nel nostro Paese dal punto di vista ambientale, culturale e economico.

L'obiettivo del portale è aumentare la consapevolezza e la conoscenza di tutti i rischi a cui sono sottoposte anche le abitazioni private, in un territorio fragile come la Valle d'Aosta, fornendo una fotografia chiara sul tema dei rischi naturali che ci circondano ai fini di determinare i corretti comportamenti di autoprotezione e stimolare, pertanto, la resilienza del territorio, che conduce anche ad un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse finanziarie disponibili.

Senza la consapevolezza diretta da parte di chi abita il territorio dei pericoli cui è sottoposto si rischia di vanificare l’intera catena di pianificazione e allerta messa in atto dalla Protezione civile che ha come primo obiettivo la salvaguardia della vita umana in relazione ai pericoli naturali e antropici.

Con la prossima evoluzione del portale la Protezione civile della Valle d'Aosta vorrà rispondere anche un'altra domanda: che cosa devo fare in caso si manifesti tale pericolo?

Il portale, nato dalla collaborazione tra Centro funzionale della Regione e l'Ufficio neve e valanghe di Fondazione Montagna sicura, è finanziato anche grazie al progetto Interreg Italia-Francia RISK-COM, progetto che rientra nel Piano integrato tematico RISK.

Consulta il portale e cerca la tua casa

Portale Casa e Pericoli