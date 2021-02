Stop allo sci; 'Altro che ministero per la Montagna. Subito indennizzi ai dipendenti impianti risalita'

E’ “surreale com’è stata trattata la #montagna in queste ultime ore. Non si può trattare un pezzo importante del Paese in modo arrogante se non sprezzante. La montagna Italiana e le comunità montanare esigono rispetto”. Jean Barocco Consigliere nazionale dell0Unione Nazionale Comuni Montani (Uncem) commenta così la decisione del governo che ha prorogata al 5 marzo la chiusura degli impianti di risalita.

Jean Barocco

"Il blocco dello sci di stasera per domani – rimarca il presidente Uncem, Marco Bussone - è gravissimo. La stagione è finita, per molti operatori che in questi istanti mi hanno confermato che non apriranno più. Il NO all'apertura degli impianti, arrivato in questi minuti, non trova d'accordo i Comuni montani, insieme a tutti gli operatori economici”.

Bussone sottolinea ancora: “Abbiamo buttato al vento milioni di euro in quest'ultima settimana. Uno spreco. Ora contiamo i danni. Che in settimana dovranno essere rimborsati con adeguati ristori. Per il personale serve immediatamente un'indennità, la cassa integrazione. Il Governo Draghi si attivi immediatamente”.