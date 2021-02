Pont-St-Martin: Festa in Municipio con ballo e senza mascherine

Una gaffe che potrebbe costargli cara, quella commessa dal primo cittadino di Pont-St-Martin venerdì 12 febbraio, giorno del Carnevale dei Bimbi e del sequestro da parte della Procura di due bar del paese le cui titolari sono accusate di aver violato ripetutamente le norme anti pandemia.

Dopo aver ricevuto in Comune, com'è tradizione, gli organizzatori del Carnevale, ha improvvisato una sorta di festa privata con il gruppo, con tanto di danza con l'Ancellla, musiche, abbracci e brindisi in allegria. Senza mascherine e violando sistematicamente la regola del distanziamento. I balli sono durati ben oltre il coprifuoco: le luci, per la stessa ammissione di Sucquet, si sono spente dopo mezzanotte. Un partecipante, però, ha pubblicato come se niente fosse le foto della festa su Facebook e in poche ore sabato si è scatenata la bagarre, tanto che ora del 'ballo di Carnevale' non autorizzato se ne stanno occupando anche i carabinieri e le sanzioni dovrebbero essere in arrivo.

Il sindaco esce allo scoperto e si scusa pubblicamente: 'Ho sbagliato, non ho scusanti, dovevo dare buon esempio e invece mi sono lasciato trascinare dalla voglia di ringraziare gli organizzatori del Mini Carnevale...mi scuso per aver dato un immagine che in realtà non mi rappresenta". La minoranza minaccia sfracelli nel prossimo Consiglio comunale e intanto il Movimento Adu diffonde una nota in cui chiede le dimissioni di Sucquet: "Dopo quasi un anno di pandemia, che ha costretto tutte le cittadine e i cittadini italiani ad adattarsi ad un nuovo modo di vivere, lavorare e relazionarsi - si legge - pare che al Comune di Pont-Saint-Martin si siano scordati della situazione".

Per Adu, "Sono spiazzanti le immagini che immortalano il primo cittadino Marco Sucquet all’interno del Municipio del paese, intento a festeggiare con balli e corona di fiori al collo, nel più totale sprezzo dei protocolli di sicurezza ai quali lui, come primo cittadino, dovrebbe prima di tutto sovraintendere oltre che sottostare".

Adu si attende ora "che la polizia locale e i carabinieri procedano senza indugio alla contestazione delle sanzioni previste dalla legge" e ritiene che non bastino in ogni caso "le scuse postume, arrivate con stupore quasi candido, dopo il leak delle immagini social postate da un altro partecipante, a sanare una figuraccia colossale, che offende gli sforzi psicologici ed economici di tutti i cittadini rispettosi delle regole. Sucquet dia ora il buon esempio e con senso delle istituzioni rassegni le dimissioni".