Voglia di reUnion tra autonomisti ma le condizioni sono tante

Oggetto del sondaggio è capire come e a che condizione gli autonomisti valdostani sono d’accordo alla riunificazione dei vari movimenti autonomisti: Uv, Av, Mouv. Della partita, per il momento, non fa parte Pour l’Autonomie di Aldo Di Marco che in Consiglio conta ben tre consiglieri: Mauo Baccega, Marco Carrel e Augusto Rollandin.

Al momento il sondaggio indica che i partecipanti all’iniziativa di Aostacronaca.it prevale un parere favorevole alla riunificazione dei tre movimenti. Si tratta di un parere favorevole particolarmente condizionato.

Ad un 28% di favorevoli risponde il 17,5% di contrari. Le percentuale sono basare sui 217 voti espressi. Nella sostanza registrano 61 favorevoli e 38 non senza se e senza ma.

A questi due dati fanno da contrappeso i 39 sì alla riunificazione a condizione che sia l’Uv ad essere il portabandiera dell’autonomismo valdostano.

Una settantina di votanti sono favorevoli alla riunificazione se non c’è questo o quel movimento. Evidentemente le scissioni hanno lasciato ferite profonde che ancora non sono rimarginate.

Ma forse sarebbe utile per giungere ad una riunificazione varrebbe la pena di rileggere l'ultima opera di Bruno Salvadori, consigliere regionale dell'Union Valdotaine, morto l'8 giugno 1980, all'età di 38 anni, riportata all'attualità dalle celebrazioni organizzate dall'Uv per il venticinquesimo anniversario del mortale incidente stradale accaduto sulla Fossano-Savona: "Perché essere autonomisti".

All’appuntamento del 2005 organizzata dalla sezione unionista di Saint Martin de Corleans, erano presenti i maggiori esponenti del movimento, di Salvadori hanno sottolineato l'impegno profuso "per fare dell'Uv la casa di tutti i movimenti autonomisti valdostani". Salvadori è stato ricordato anche come "un convinto europeista e federalista". Una convinzione, come ha evidenziato François Stevenin "che lo portò a guidare una lista dell'Union Valdotaine presentata in tutta l'Italia in occasione delle elezioni europee del 1979".

Allora Manuela Zublena, presidente del movimento, pose l'accento sul messaggio politico lasciato da Salvadori. "L'Union Valdotaine è la forza della Valle d'Aosta e dei Valdostani", ha sottolineò ricordando che "il 51% dei voti sognato da Salvadori oggi è un obiettivo alla portata di chi ha seguito il suo cammino ed il suo insegnamento e questo grazie anche al fatto che l'Up, negli anni, ha saputo aprirsi alle varie componenti".



Bruno Salvatori fu commemorato dall'amico "di tante battaglie" Francois Stevenin, già presidente del Consiglio regionale. "Fu lui - ha detto - a dare gli spunti a Umberto Bossi per dare vita alla Lega Nord, tuttavia non gli si possono attribuire le scelte susseguenti della nascita della Lega Nord e della sua deriva berlusconiana".



L'impegno di Salvadori per la difesa e la valorizzazione delle minoranze culturali e linguistiche che stato invece riproposto da Carlo Perrin, allora Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, che del leader politico scomparso ha evidenziato la capacità "nonostante non fosse originario della Valle d'Aosta, ha saputo cogliere il meglio della cultura e della storia valdostana per integrarsi nella nostra comunità". "Ricordo Salvadori come un giovane - ha concluso Perrin - carico di ideali e fermenti che sapeva trasmettere con i suoi scritti ed i suoi articoli".

Ideali e fermenti che forse si sono assopiti.