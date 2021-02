Presidente Lavevaz, 'Valle d'Aosta verso zona bianca'

"L'ultimo report sui dati dell'epidemia in Valle d'Aosta conferma numeri che possono portarci in tempi brevi verso la 'zona bianca', quella che permette la riduzione netta delle restrizioni anti-contagio". Così il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, commenta in un post su Facebook i dati sull'incidenza del contagio, confermati dai grafici sanitari di queste ore che evidenziano un'incidenza di 49 casi ogni centomila abitanti.



"È questa - aggiunge - la strada che dobbiamo percorrere, insieme a quella della vaccinazione, per ritrovare la normalità: i risultati eccezionali della nostra regione sono frutto degli sforzi che facciamo insieme, senza demagogie, per costruire una ripartenza che sia accompagnata da ristori adeguati".



Gli ultimi due monitoraggi settimanali del ministero della Salute indicano per la Valle d'Aosta un'incidenza di casi di Covid-19 sotto i 50 per 100 mila abitanti (41,59 nella settimana 1-7 febbraio e 43,19 nel periodo 25-31 gennaio).

La zona bianca è prevista per le regioni con uno scenario di 'tipo 1', un livello di rischio 'basso' e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti. In base ai dati del governo aggiornati alle ore 19 del 12 febbraio, la Valle d'Aosta è prima tra le regioni italiane per rapporto di dosi di vaccino somministrate rispetto a quelle ricevute (95,4%).