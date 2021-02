Forza Italia VdA 'Ministro Gelmini un interlocutore attento alla Valle d'Aosta'

"Governo che va nella direzione che il Presidente Silvio Berlusconi per primo ha lanciato, ovvero quella di un esecutivo in grado di affrontare con competenza, determinazione, affidabilità e credibilità le grandi sfide che attendono il nostro Paese”. Emily Rini, coordinatore FI VdA commenta così la formazione del nuovo governo.

“Un grande 'in bocca al lupo' - coglie l'occasione Emily Rini - va dunque rivolto ai nostri ministri Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta, che con le loro capacità e la loro esperienza, sapranno sicuramente dare un impulso decisivo all'azione di governo in questo delicatissimo momento”.

Molta attenzione riserva poi “all’amica Mariastella Gelmini al Ministero per gli Affari regionali, a testimonianza di come Forza Italia creda fermamente nell'importanza delle autonomie locali, a maggior ragione in un periodo storico come quello attuale, che ha visto e vede tuttora i territori in prima linea nella lotta al Covid-19 e alla drammatica crisi economico-sociale che ne è derivata”.

Per Emily Rini “Mariastella Gelmini sarà un interlocutore disponibile e attento al governo sarà certamente un valore aggiunto per la Valle d'Aosta e per la nostra Autonomia".