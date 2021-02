Corsi di formazione addetti antincendio organizzati da Confcommercio VDA

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere un’adeguata formazione attraverso specifici corsi di formazione per addetti antincendio organizzati da Confcommercio VDA. I contenuti di tali corsi antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).

A chi è rivolto:

Ai lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio

Durata corso : 2 ore

Data & Orario :

Lunedì 26/02/2021

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Docenti : MARCO BELTRAMELLI



Luogo: Formazione online su piattaforma zoom

COSTO DI PARTECIPAZIONE : € 20,00 per gli Associati a Confcommercio VdA – € 40,00 per i non Associati. Se sei possessore di una tessera “Platino” la formazione sarà gratuita per il Datore di Lavoro o Legale Rappresentante.

