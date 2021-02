Dalla Giunta quasi quattro milioni di euro per sostegno emergenza pandemia

La Giunta regionale ha stabilito di utilizzare le economie conseguenti alla rendicontazione delle spese sostenute dall’Azienda Usl VdA per finanziare i maggiori costi sostenuti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’Esecutivo ha dunque deliberato di assegnare alla Usl il finanziamento della spesa regionale di parte corrente e per investimenti per l'anno 2020, per un importo pari a tre milioni 450 mila euro.

È stata inoltre approvata, con riferimento all’anno 2020, la spesa regionale di investimenti per 430 mila euro per contributi aggiuntivi all'Azienda Usl, finalizzati all'implementazione dei sistemi informativi che dovranno attivare i sistemi di telemedicina e telepsichiatria, ai fini di fornire alle strutture regionali per anziani e socio-sanitarie sul territorio il collegamento all'infrastruttura di fibra in banda ultra.