Assessore Marzi, 'Sinergie in campo per invertire spirale crisi settore edile'

La Regione collabora e continuerà a farlo per invertire la spirale di crisi che interessa il settore delle costruzioni". Lo ha detto l'assessore regionale alle Opere pubbliche e Territorio, Carlo Marzi, al termine di un incontro con le rappresentanze sindacali del comparto edile per una ricognizione del settore.

"I risultati ottenuti con la stazione unica regionale degli appalti nella valorizzazione dell'imprenditoria locale - ha aggiunto - possono essere oggetto di ulteriori miglioramenti valutando anche elementi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla qualificazione degli addetti. Gli investimenti previsti dal programma dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023, approvato unitamente al bilancio regionale, sono risorse concretamente disponibili e immediatamente utilizzabili dalle strutture regionali. Esse possono essere ulteriormente rafforzate attraverso l'utilizzo di parte dell'avanzamento di amministrazione che è in corso di definizione".

"Queste misure devono essere definite e concordate - ha concluso Marzi - tramite un confronto continuo tra parte politica e tecnica regionali coi rappresentanti dei lavoratori e delle imprese rivitalizzando i tavoli tecnici della Consulta dei lavori pubblici. Il tavolo di lavoro è già stato riconvocato per fine febbraio per continuare nell'analisi delle diverse questioni e per definire le misure da adottare. Mai come in questo momento è fondamentale collaborare e ascoltare tutti con semplicità e umiltà".