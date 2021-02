Vicini a quanti soffrono nel corpo e nell’anima

«Per l’intercessione di #NostraSignoradiLourdes, patrona degli ammalati, chiediamo al Signore che conceda la salute dell’anima e del corpo a tutti quanti soffrono a causa delle malattie e della pandemia attuale, e che dia forza a quanti li assistono in questo tempo di prova». Con un messaggio lanciato dall’account @Pontifex il Papa ha ricordato su Twitter la ricorrenza della xxix Giornata mondiale del malato che si celebra oggi, 11 febbraio. In un altro tweet Francesco auspica: «Nella #GiornatadelMalato riserviamo una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono. Il pensiero va in particolare a quanti patiscono gli effetti della pandemia del #coronavirus. A tutti, specialmente ai più poveri, esprimo la mia vicinanza».