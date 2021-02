Sfilata gioiosa questa mattina a Pont-Saint-Martin per il Mini Carnevale dell’Asilo Baraing. I bambini in costume, accompagnati da un Diavolo - però dalla faccia buona - dai musicisti, dai loro genitori e dalle maestre hanno attraversato via Baraing per giungere nella centrale via Roma e raggiungere allegri e festanti il Ponte di San Martino.

