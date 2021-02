Morto don Ugo Busso, una vita dedicata a Dio e al volontariato sociale

E' scomparso nella serata di ieri il sacerdote valdostano don Ugo Busso, 86 anni, originario di Issime, parroco di Gignod dal 1968 al 2016, direttore della Caritas valdostana e molto apprezzato negli ambienti dell'associazionismo cattolico per il suo impegno a favore dei più deboli ed emarginati. Era da qualche tempo ospite della microcomunità per anziani di Hone; era malato da alcuni mesi.

È stato presidente dell'Associazione Augusta per 30 anni, "il suo impegno e la sua umanità - si legge in una nota - lo hanno visto coinvolto nelle dinamiche della nostra Associazione, con la quale ha condiviso una lunga e intensa stagione di attività tesa alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Comunità Walser della Valle del Lys. Ne ricordiamo la indomita passione, nel solco dei valori che hanno ispirato nel lontano 1967 i fondatori dell'Associazione, sempre tenacemente schierato in difesa del patrimonio linguistico, storico, paesaggistico e ambientale, al fine di perseguire una piena ed efficace tutela del bene comune".

Fu il primo prete lavoratore della Valle, cosa che destò una certa contrarietà nella Curia valdostana 'conservatrice' degli anni Sessanta. Fu presidente del Centro culturale walser 'Walsekulturzentrum' e membro dell'Academie de Saint-Anselme.

La comunità di Issime perde una figura esemplare per il rigore, l'intransigenza e la sensibilità che sempre hanno guidato l'impegno sociale e culturale di don Busso; "per questo lascia a tutti noi un grande esempio - conclude la nota - un ricordo indelebile e traccia sicura nel continuare nell'opera intrapresa oltre 50 anni or sono".

Il Rosario sarà recitato domani sabato 13 a Issime, alle ore 20,30 e a Gignod domenica 14 febbraio alle ore 18. Le esequie in Cattedrale ad Aosta lunedì 15 febbraio alle ore 10,30 e nel pomeriggio a Issime, alle ore 15, benedizione della salma in chiesa e a seguire tumulazione in cimitero, secondo le volontà di don Ugo.