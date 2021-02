Casino de la Vallée pronto a recuperare terreno accelera tempi riapertura

Un momento dell'audizione dei vertici della Casa da gioco in QUarta commissione

Con un'ipotesi di riapertura il 6 (sperata ma non confermata da nessuno) e l'assemblea dei creditori il 9, quello di marzo sarà un mese molto importante per il Casino de la Vallée di St-Vincent. Oggi la quarta Commissione consiliare regionale 'Sviluppo economico' ha audito l'assessore alle Partecipate, Luciano Caveri, nonchè l'Amministratore unico e il Direttore generale della Casinò de la Vallée Spa, Filippo Rolando e Stefano Silvestri, in merito all'analisi del nuovo piano di concordato presentato dalla società e sull'ipotesi di ripresa dell'attività della Casa da gioco, alla luce del perdurare della pandemia.

"L'Amministratore unico - ha detto il Presidente della Commissione, Giulio Grosjacques (UV) - ha confermato che la Casinò de la Vallée ha prospettive positive e che il concordato che sarà sottoposto al voto dell'assemblea dei creditori, convocata per il 9 marzo prossimo, è stato valutato favorevolmente nel suo complesso dal commissario giudiziale: prima dell'assemblea, la società presenterà un'integrazione al piano concordatario verosimilmente allungando di circa un anno i tempi di pagamento e confermando la percentuale di soddisfazione dei crediti, stabilita nell'80 per cento".

L'Amministratore Rolando, ha assicurato Grosjacques, "ha anche valutato positivamente l'attività dell'Amministrazione regionale: oggi la società, sulla base di indici da lui indicati in rapporto a gruppi del settore, ha un importante valore commerciale. Il Direttore generale ha poi riferito di aver approntato tutte le misure per una pronta riapertura, benché condizionata dalle decisioni di aprire o meno la mobilità tra regioni".