Aosta: Al via il progetto sperimentazione degli 'Orti Sociali'

La suddivisione in via sperimentale delle assegnazioni degli orti comunali per l’anno 2021 è stata approvata dalla Giunta comunale di Aosta.

"In particolare - si legge in una nota - tenuto conto dell’andamento storico delle concessioni di orti comunali e del relativo tasso di occupazione, l’Amministrazione - anche in previsione dell’auspicato accoglimento della proposta progettuale 'Semi di oggi, fiori di domani', – ha deciso cdi sperimentare un progetto dedicato agli 'orti sociali', quale luogo di incontro e di reciproca connessione tra famiglie, istituzioni e terzo settore anche in una logica generativa e di sistema circolare e in cui possano sperimentarsi anche laboratori didattici a supporto delle tecniche di coltivazione oltre che di una corretta educazione alimentare".

A tale scopo, "16 orti saranno destinati prioritariamente a alla realizzazione dei progetti, mentre le concessioni dei restanti 175 appezzamenti che verranno rilasciate a partire, indicativamente, dal prossimo mese di marzo saranno ripartite al 70% per gli over 60 residenti ad Aosta o in uno dei comuni facenti parte del Conseil de la Plaine d’Aoste e al 30% anche a persone non in possesso del requisito dell’età, dopo aver assegnato gli appezzamenti alle persone in possesso dei requisit"i.

"Con la deliberazione approvata oggi – commenta l’assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati – intendiamo aprile la strada per associare la realtà degli orti comunali a esperienze condivise di gestione degli orti a livello di comunità che facilitino la creazione di reti e la messa in comune di conoscenze con un occhio di riguardo ad aspetti quali il mutuo aiuto e l’intergenerazionalità, senza penalizzare i tradizionali fruitori del servizio".