Performance audiovisuelle centrée sur date palindrome

Vendredi 12/02/2021, 21h12: un moment historique, une date palindrome à retenir et qui vient après celle du 2 février 2020. Comme à l'époque, mais cette fois en ligne, Filippo Maria Pontiggia et le collectif ColLabForArt donneront vie à une performance audiovisuelle centrée sur le numéro 12.

À travers l'audio, la vidéo et les lumières, vont tenter d'analyser le nombre 12 sous ses différentes formes dans un voyage à travers l'espace et le temps: la performance tentera de faire percevoir, créer des sensations, re-voiler (ajouter un voile) une grotte particulière décrite dans l'Odyssée d'Homère, une grotte dédiée aux nymphes. Sept personnes et artistes sur scène et dans les coulisses vont créer musique, textes, bruits, espaces virtuels et effets visuels.

Performance 12 est née d'une idée de Filippo Maria Pontiggia qui sera diffusée en live streaming à 21h sur toutes les chaînes de Cittadella Vimeo, Facebook et sera ensuite disponible sur vocidicittadella.com (ANSA).