IL POUSSA CAFE @DITEGLI SEMPRE DI SÌ@ DISPACCIO 11 FEBBRAIO

Quello che succede in questi giorni per il nuovo Governo fa tornare alla mente la famosa commedia in due atti (come nelle correnti consultazioni) di Eduardo: "Ditegli sempre di sì." Per calmare le escandescenze dei pazzi (è inutile fare i nomi, ma sono tanti) l'unico rimedio è dare loro sempre ragione. È quello che sta facendo il nostro medico dei pazzi, Draghi. Dà ragione a tutti i suoi interlocutori, ma la cura la deciderà solo lui. (RODE)