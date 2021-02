Torgnon: Per evitare la morte riaprire subito gli impianti di risalita

Preoccupati dall’incertezza sull’apertura degli impianti di risalita della località, quasi tutti gli operatori commerciali di Torgnon si sono incontrati mercoledì 10 febbraio e hanno ribadito l’importanza dell’apertura degli impianti di risalita in questo difficile momento.

Maestri di sci, ristoratori, albergatori, gestori di noleggi sci, tutte le figure professionali e i lavoratori che ruotano attorno al mondo dello sci chiedono a gran voce l’apertura degli impianti di risalita, nel rispetto della normativa anti-covid.

L’Assessore al Turismo Stefano Perrin, che ha presieduto l’incontro, ha fatto presente che Torgnon è un’importante stazione nel panorama sciistico della Valle d’Aosta e precisa che, lo scorso inverno, nonostante la chiusura anticipata, gli impianti di risalita hanno generato utili di bilancio, incassando oltre 2 milioni 200.000 euro.

L’Assessore ha sottolineato, inoltre, che gli impianti di Torgnon creano economia e posti di lavoro per il territorio, non solo per questo comune ma anche per i comuni vicini e conclude riassumendo l’opinione generale: “Siamo consapevoli che rimangono pochi mesi di apertura, chiediamo solamente di poter lavorare in sicurezza e di dare sostentamento a circa 300 lavoratori stagionali e alle famiglie che vivono grazie all’indotto generato dal settore. La montagna è vita. Aiutateci e fate vivere la montagna!”.