Una nuova app regionale per scovare tutte le eccellenze valdostane

Chi fa asporto? Chi fa délivéry? Quali ristoranti sono aperti?

La pandemia, con le limitazioni e le misure di contenimento dei contagi correlate, ha generato un nuovo fabbisogno di informazioni relative alla ristorazione, anche presso la popolazione residente.

La prenotazione, ormai fortemente consigliata, rende necessaria la raggiungibilità facile e immediata dei contatti degli esercizi di ristorazione mentre lo sviluppo dei nuovi servizi di asporto e délivéry rende indispensabile conoscere chi offre tali servizi, in quali orari e con quali modalità.

Al fine di soddisfare i bisogni informativi emergenti e per prepararsi ad accogliere nuovamente i turisti alla riapertura dei confini regionali, l’Office Régional du Tourisme, su stimolo dell’associazione Adava ed in particolare delle strutture della micro ricettività, prive di ristorante, ha deciso di integrare la APP Valle d’Aosta Events con una nuova sezione dedicata, appunto, alla Ristorazione.

Raggiungibile cliccando sull’icona “coltello e forchetta” in alto a destra, la sezione “Dove mangiare” esplode nelle diverse tipologie di servizi di ristorazione che la Valle d’Aosta può offrire: dal ristorante alla pizzeria, dall’agriturismo al rifugio, dall’asporto alla consegna a domicilio senza dimenticare i bar/pub/enoteche che offrono anche piatti caldi.

Fatta eccezione per i Rifugi e per gli Agriturismo, per i quali la APP restituisce l’intero elenco regionale (in ordine alfabetico di località), per le altre tipologie di esercizi di ristorazione l’utente deve preliminarmente indicare la località di interesse. I risultati della ricerca espongono gli esercizi presenti sul territorio (nella località selezionata e in quelle limitrofe nel raggio di 10 Km) con i contatti, la localizzazione in mappa, gli orari di apertura, le specialità culinarie offerte, le etichette dei vini, i riconoscimenti eventualmente posseduti e le recensioni di Trip advisor!

La App Valle d’Aosta Events è gratuita, disponibile nelle versioni IOS e Android e in tre lingue: italiano, francese e inglese. La versione linguistica scaricata è quella coerente con la lingua impostata sul device dell’utente. Oltre agli eventi, si ricorda che sulla APP sono altresì presenti, nella sezione “Visite ed escursioni organizzate”, tutte le proposte di gite ed escursioni organizzate dalle guide escursionistiche naturalistiche con le racchette da neve. Si tratta di tantissime proposte per i mesi di febbraio e marzo!

“La ristorazione è un argomento la cui ricerca avviene principalmente da mobile. Sviluppare una APP apposita sarebbe stato dispersivo avendo già quella dedicata agli eventi, scaricata da oltre 18.000 utenti. Da qui la decisione di implementare la App Valle d’Aosta Events con la nuova sezione “Dove mangiare”, ancorché non propriamente pertinente con il dominio” precisa il Direttore Generale dell’Office Régional du Tourisme.

“Si tratta di un servizio che riteniamo possa essere di grande utilità a residenti e turisti per orientarsi nell’ampia offerta di ristorazione, avere la situazione aggiornata e non perdersi nessuna delle opportunità disponibili – commenta l’assessore Jean Pierre Guichardaz -. E’ anche una vetrina per gli operatori della ristorazione che potranno aggiungere informazioni, immagini, curiosità alla propria scheda informativa contattando l’ufficio del turismo di zona. “.

Per chi ha già la APP Valle d’Aosta Events scaricata sul proprio smart phone sarà sufficiente aggiornarla per vedere anche la sezione dedicata alla Ristorazione mentre per chi non l’avesse ancora scaricata… beh è giunta l’ora di farlo!