Consiglio Valle fortemente diviso su apertura bar e ristoranti fino alle 22

Il Consiglio Valle ha approvato, con 19 voti a favore e 14 astenuti, il testo delle forze di maggioranza UV, PCP, AV-SA, VdA Unie che impegna il Governo regionale a farsi portatore, presso la Conferenza Stato-Regioni e il Governo nazionale, dell'esigenza di adattare i protocolli e le disposizioni limitative delle attività di somministrazione alimenti e bevande alla peculiare situazione del territorio valdostano.

Il testo impegna a valutare, compatibilmente con i protocolli sanitari e previo confronto con gli organismi di supporto, la possibilità di concedere parziali allentamenti delle norme nazionali, relativamente agli orari di chiusura degli esercizi di somministrazione, ferma restando l'esigenza primaria di salvaguardia della salute pubblica; a ribadire, in sede nazionale, la necessità di maggiore flessibilità riguardo alla chiusura dei confini regionali, che risulta penalizzante per il comparto turistico valdostano, compresa la Casa da gioco di Saint-Vincent.

È stato invece respinto, con 20 voti di astensione e 14 a favore, il testo della minoranza che intendeva impegnare il Presidente della Regione a emanare un'ordinanza di proroga degli orari di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il dibattito in Aula

Il Capogruppo della Lega VdA, Andrea Manfrin, illustrando la risoluzione di Lega VdA e Pour l'Autonomie, ha detto: "Con la nostra iniziativa vogliamo farci interpreti di una categoria che è stata fortemente penalizzata da tutte le disposizioni che si sono affastellate in questo periodo di pandemia e che più di tutte ha la necessità di poter ripartire: abbiamo ascoltato le voci di chi sta vivendo una grossa crisi, con aziende e strutture che hanno ricevuto ristori irrisori, che non riescono a pagare l'affitto. Votando la nostra risoluzione possiamo dare un mandato forte al Presidente della Regione".

Il Capogruppo di Pour l'Autonomie, Marco Carrel, ha aggiunto: "Abbiamo il dovere di dare risposte a tutte quelle attività che hanno bisogno di un aiuto concreto e non di un impegno generico di farsi portatori delle loro richieste in altre sedi. Dobbiamo essere più incisivi nella nostra azione, dobbiamo dare alle persone la possibilità di lavorare, pur nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza. L'emergenza sanitaria si sta trasformando sempre più in emergenza sociale ed economica e i dati dimostrano: ecco perché crediamo che la proroga dell'apertura fino alle 22 sia un piccolo segnale di ripresa".

Il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, pur aderendo alle motivazioni della risoluzione perché "le difficoltà di esercenti e ristoratori sono note a tutti", non ha condiviso "lo strumento della risoluzione: non credo sia una questione di coraggio quanto di una questione di serietà e rigore tenendo conto degli aspetti sanitari e scientifici. La legge regionale che ci dava maggior libertà di azione è stata sospesa e le nostre ordinanze devono muoversi all'interno di un contesto di norme nazionali. Il Comitato tecnico scientifico ha discusso anche di questi aspetti, ma al momento siamo in attesa di avere una posizione ufficiale sull'attività serale di bar e ristoranti. La risoluzione così come posta è pericolosa: se dovesse uscire che con una risoluzione si decide delle aperture e delle chiusure, senza fare riferimento agli aspetti sanitari, alle unità di crisi che sono preposte a questo, sarebbe una forzatura le cui conseguenze si riverserebbero sulle attività stesse. In questo momento dobbiamo tenere alta la guardia, cercando di andare verso la risoluzione della situazione sanitaria, cercando di arrivare alla zona bianca e poi mantenere questa posizione. È su questo che dobbiamo lavorare tutti".

Il consigliere di VdA Unie, Claudio Restano, ha quindi illustrato la risoluzione dei gruppi di maggioranza, evidenziando che "la protesta è un sintomo forte della crisi e del dolore dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, ma in generale delle attività economiche. Noi abbiamo titolo per affermare che è possibile posticipare la chiusura dopo le 18? Per farlo, dobbiamo avvalerci di studi scientifici per avere una risposta valida, interpellando ad esempio l'unità di supporto regionale. Ed è una risposta che va fornita nel giro di poche ore. La Valle d'Aosta ha esigenze diverse, peculiari, ed è giusto rappresentarle al Governo nazionale, di qualsiasi colore esso sia. Il vero obiettivo è diventare al più presto zona bianca e restare in questa classificazione. Oggi un'azione priva di fondamento ci porrebbe in grave rischio. È poi di vitale importanza la riapertura dei confini e va riservata la giusta attenzione alla Casa da gioco".

La consigliera Nicoletta Spelgatti (Lega VdA) ha osservato che "la maggioranza con questa risoluzione non dice nulla: è un'arrampicata sui vetri per non dire la verità ai valdostani e assumervi la responsabilità delle vostre scelte. Avete bocciato la nostra risoluzione che avrebbe dato risposta immediata ai ristoratori, per poi presentare questo testo all'ultimo, con un impegno che è una presa in giro: tutti i giorni nella vostra azione di governo dovreste portare queste questioni sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni, dovreste confrontarvi con il Governo per uscire dalla crisi".