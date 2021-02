L'OPINIONE DI PIERANTONIO GENESTRONE: Condivisione e unità pilastri della ripresa e l'uscita dalla crisi

“Il mondo ha bisogno di unità e fratellanza per superare la crisi”. Lo ha detto Papa Francesco in un’intervista al Tg5 a inizio gennaio parlando dalla pandemia, alla difesa della vita e dei deboli, ancora al valore dell’unità nella politica e nella Chiesa. Sono parole che condivido e molto modestamente penso che il progetto di Papa Francesco dovrebbe essere preso ad esempio dalle categorie produttive valdostane e dalle loro associazioni di rappresentanza per uscire dalla crisi.

E’ il momento di ascoltare i saggi, i loro moniti, i loro suggerimenti.

Ricordo che il 5 marzo del 2020 quando è esplosa la pandemia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi a tutti gli italiani disse, tra l’altro: ”Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell’impegno per sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione”.

E ancora: “L’Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente con piena trasparenza e completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione”. Una convinzione quella di Mattarella che non trova cittadinanza nella nostra piccola regione dove tutti sono tutti, tutti contro tutti, tutti sono tutto.

Le citazioni in premessa sono un contrappeso a ciò, che a mio avviso, viviamo in Valle d’Aosta dove c’è una grande confusione di ruoli e dove non si capisce chi fa cosa.

E’ pur vero che le competenze non sono compartimenti stagni, ma nella nostra piccola regione non c’è l’ambizione di concepire le categorie e le associazioni professionali come squadre di lavoro che progettano e realizzano.

Se non si opera in questa direzione non ne usciremo, perché solo con condivisione e unità di intenti possiamo rispondere alle richieste di rilancio socio-economoco della Valle d’Aosta che deve tornare ad essere attrattiva e non continuare e rotolare lungo la china della marginalizzazione economica e produttiva. Le liberalizzazioni di Bersani hanno da una parte favorito lo sviluppo di attività economiche e commerciali, ma hanno creato confusione nelle varie associazioni di categoria.

Un tempo i commercianti erano commercianti ed avevano le loro associazioni; un tempo gli artigiani erano artigiani ed avevano le loro associazioni; gli agricoltori erano agricoltori ed avevano le loro associazioni.

Un tempo, nemmeno troppo lontano era la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales a fare sintesi ad agire e progettare per il bene comune in quanto espressione di tutte le categorie di lavoratori autonomi.

Oggi, invece, l’individualismo, i piccoli interessi associativi, la caccia sfrenata all’iscritto hanno fatto perdere di vista l’interesse superiore della comunità, con la conseguenza che anche la Chambre ha perso quella capacità progettuale che è alla base della sua istituzione; e cioè far crescere tutte le imprese del territorio, favorire lo sviluppo del sistema delle imprese valdostane, incentivandone la propensione all’internazionalizzazione, all'innovazione e alla ricerca e sviluppo tecnologico.

Oggi, infatti, anche la Chambre, suo malgrado, deve fare i conti con gli individualismi di categoria. E così le attività economiche e produttive della Valle d’Aosta lasciano spazio alla politica che, se possibile, ha ancor meno progettualità e proposizioni delle associazioni di categoria.

Per questo siamo giunti all’attuale grande distanza tra la realtà e le associazioni categoria che a mio avviso dovrebbero creare un coordinamento per colmare il solco che divide le categorie produttive tra loro e tra loro e la politica.

Non a caso, negli ultimi mesi, si è evidenziata l’incapacità da parte dell’insieme delle associazioni di affrontare con proposte davvero innovative e integrate la crisi che colpisce la Valle, di mettere in mora chi ha responsabilità di governo con proposte strutturate, realizzabili e sostenibili. E invece ogni categoria corre individualmente facendo la gara a chi è più accondiscendente nei confronti della politica.

E’ necessario trovare una rinnovata unità di intenti, creare un forte e coeso coordinamento capace di guardare agli interessi di tutto il comparto produttivo e non di questo o quel settore.

Ci stanno sottraendo, per decreto, lavoro, reddito, cultura e vita sociale. Rischiano di chiudere per sempre imprese leggendarie che hanno fatto la storia della Valle.

La strada dell’autonomia decisionale da parte delle nostre categorie è l’unica possibile. Dobbiamo, con tutte le forze sociali essere uniti per una protesta netta e forte contro scelte politiche che ci penalizzano; solo con la condivisione e l’unità possiamo dare nuove prospettive alle nostre categorie, alle nostre famiglie, ai nostri figli, alla nostra Valle d’Aosta.

E’ dunque necessario l’impegno di tutte le categorie, di tutte le associazioni, di tutte forze sociali a ricercare elementi di convergenza, pur rifuggendo da un’operazione che sotto la bandiera santa di un processo di opportuno e progressivo accorpamento svilisca la ricchezza che viene dalle varietà delle nostre attività.