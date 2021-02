Aosta: Società valdostana vince appalto gestione cineteatro Giacosa e Bar Du Théatre

"Un teatro e un locale storici chiusi ormai da tanto tempo rappresentano un ferita aperta per la città; la mia volontà è certamente quella di fare impresa ma anche di restituire al capoluogo valdostano uno dei suoi spazi più importanti". Così ha detto ad Aostacronaca Domenico 'Mimmo' Cavallaro, 45 anni, titolare della società 'Aosta Brewery', confermando di aver vinto la gara di appalto per la gestione del cineteatro Giacosa e dell'annesso bar-caffé Du Théatre, indetta dall'Amministrazione comunale aostana. Le buste sono state aperte giovedì scorso e l'offerta di Cavallaro, già gestore de 'Al Birrificio' di Saint-Christophe (ex Birrificio Aosta), è stata ritenuta la più vantaggiosa; ora sono in corso le ordinarie verifiche di regolarità sulla documentazione presentata.

Per poter avviare la conduzione delle due strutture occorre un investimento di circa 250 mila euro solo per i lavori necessari a mettere a norma i locali e ottenere i certificati di prevenzione incendi e sicurezza: "Sappiamo che andiamo incontro a investimenti importanti - commenta Cavallaro - ma una gestione della durata di nove anni vale certamente la spesa. Scommettiamo sul rilancio dell'economia turistica una volta sconfitto il Covid e speriamo che il tempo ci dia ragione".

Il Birrificio Aosta, poi divenuto 'Al Birrificio', nacque dall’iniziativa di due amici, Fulvio Beata e Mauro Toson, che arrivando da esperienze diverse decisero di unirsi per dare vita al primo birrificio artigianale valdostano. Sito in un capannone affittato a Saint Christophe, il locale venne inaugurato nel 2009. Ad inizio 2019 Toson e Beata passarono il testimone a Domenico Cavallaro, che dopo gli studi da birraio all’Accademia delle Professioni di Padova e alla prestigiosa Doemens Academy di Monaco di Baviera, in Germania, stava facendo uno stage presso di loro.

Quanto all'edificio storico in via Xavier de Maistre, già proprietario delle mura il Comune di Aosta nel novembre 2018 aveva acquistato gli arredi interni del Teatro 'Giacosa' e poi aveva indetto la gara d'appalto per la nuova gestione, costo preventivato 135 mila euro. La gara era stata interrotta e poi riproposta dopo che nel 2019 la società che l'aveva vinta si era ritirata dal bando.