Un gattone in convento

"Vi chiedo un aiuto, per queste splendide Monache, che, nel loro convento, hanno dato casa a sei cani e a quindici gatti: le Sorelle vivono solo di carità spontanea e del loro lavoro.

A causa del Covid, non hanno ricevuto visite e di conseguenza anche le donazioni sono venute meno. Con grande rammarico, ci chiedono aiuto, perché non sanno più cosa dare da mangiare ai loro animali, e si trovano in serie difficoltà, anche per le loro primissime necessità. Mi hanno chiesto ,addirittura pane, pasta ,tonno, fette biscottate ecc. ecc.