Primo intervento cardiologia Aosta sistema Impella

Per la prima volta in Valle d'Aosta un sistema di assistenza cardiaca intravascolare di ultima generazione è stato utilizzato in un intervento di angioplastica coronarica ad altissimo rischio eseguita su di un paziente affetto da esiti di infarto miocardico acuto e grave insufficienza del ventricolo sinistro. L'intervento con impianto di sistema di assistenza ventricolare Impella è stato condotto dai chirurghi dell'ospedale Umberto Parini di Aosta Francesco Pisano e Paolo Scacciatella, coadiuvati da Alessandro Bernardi, Elisa Pelloni e dagli infermieri e tecnici del Dipartimento di diagnostica per immagini e radioterapia.

"L'introduzione nel nostro ospedale di questo dispositivo, già utilizzato nei laboratori di emodinamica e cardiologia interventistica dei migliori centri cardiologici del mondo, - spiega una nota diffusa oggi dall'Usl - aumenta le possibilità di intervenire con successo e di migliorare la prognosi dei pazienti affetti da grave insufficienza cardiaca provocata da malattia coronarica complessa". (ANSA).