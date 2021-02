Risques naturels: projet transfrontalier coopération 'Risk'

Le projet Interreg Alcotra Italie-France 'Risk', dont la Vallée d'Aoste est chef de file,réunit les régions transfrontalières pour une collaboration plus efficace dans les situations de risque. Le projet vise à assurer une coordination efficace, à harmoniser les activités de diffusion de la communication, à la création d'un groupe interdisciplinaire transfrontalier.

Une stratégie de communication commune à tous les projets est envisagée de sorte que les produits du projet soient immédiatement identifiables tant au sein du partenariat que vers les acteurs externes, tels que population, techniciens, professionnels, gestionnaires.

Un groupe interdisciplinaire transfrontalier a été créé afin de pérenniser le réseau et continuer à orienter les politiques territoriales, par rapport aux risques naturels dans un contexte de changement climatique en cours. Ce groupe doit élaborer des propositions de coopération/protocoles d'accord transfrontaliers, opérationnels et conformes aux lignes directrices nationales et européennes dans le domaine de la prévention des risques naturels et dans la gestion des situations d'urgence. (ANSA).