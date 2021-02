Apertura ristoranti dopo le 18, Giunta regionale sconsiglia disobbedienza civile

"Sconsiglio le attività di disobbedienza civile perché le conseguenze sono difficilmente controllabili". Lo ha detto oggi nell'aula del Consiglio Valle il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, rispondendo a un'interrogazione della Lega VdA che chiedeva se sarà possibile l'apertura dei ristoranti fino alle 22. Il riferimento è alla protesta dei ristoratori aderenti all'iniziativa 'Forchette e non forconi', culminata con la presenza di un motocarro carico di letame sul piazzale del Palazzo regionale.

"Le Forze dell’ordine fanno il loro lavoro - ha detto Lavevaz - e il prefetto non può applicare norme che non esistono solo. La protesta è inutile, se serve per sensibilizzarci, perchè il Governo regionale è molto sensibile per parte sua al problema".

Forti critiche sono piovute dai ristoratori sull'ordinanza regionale che consente di stipulare convenzioni tra hotel per offrire ai clienti, senza limiti di orario, il servizio di ristorantre agli alberghi che ne sono sprovvisti.

“L'ordinanza serve solo a chiarire quanto già previsto nel Dpcm - ha precisato Lavevaz - Non possiamo ora emettere ordinanze migliorative, mancano le norme".