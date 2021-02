Il Giorno del Ricordo commemorato in Consiglio Valle con gli interventi dei Presidenti Bertin e Lavevaz

In apertura dell'adunanza convocata oggi, mercoledì 10, e domani, giovedì 11 febbraio 2021, i Presidenti del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e della Regione, Erik Lavevaz, hanno commemorato il Giorno del Ricordo, istituito con legge n. 92 del 2004 per conservare e rinnovare la memoria degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

"Pagine drammatiche di storia che oggi risuonano come un monito sulle degenerazioni e le atrocità che gli estremismi ideologici, i nazionalismi e i totalitarismi possono produrre verso l'umanità - ha detto il Presidente Alberto Bertin - oggi, il ricordo diventa anche una forma di condanna contro ogni forma di odio razzista ed etnico in nome di un'appartenenza ad un'unica umanità e nel riconoscimento delle sue diversità, garanzia di sviluppo e di coesione. E proprio l'Unione europea, il cui ideale è nato tra gli orrori della guerra e delle persecuzioni, ha introdotto nel 2000 il suo motto "Unità nella diversità" per indicare come gli europei, insieme, siano riusciti ad assicurare pace e prosperità, cercando di mantenere al tempo stesso la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue del continente. In questo momento di pandemia, occorre più che mai ricordare questo motto, affinché una nuova solidarietà si instauri nel nostro continente quale antidoto contro la crisi, contro le derive autoritarie, contro i rigurgiti nazionalistici".

"Il Giorno del Ricordo - ha evidenziato il Presidente Erik Lavevaz - ci richiama a un nostro dovere fondamentale, come rappresentanti delle istituzioni: quello di guardare al nostro passato nel momento in cui lavoriamo al nostro futuro. Non possiamo prescindere, da una parte, dalla coscienza delle nostre radici: dall’altra, dobbiamo essere consapevoli di quanto tragici siano stati alcuni errori del nostro passato, come cittadini europei, quando in nome di nazionalismi ciechi ci siamo messi gli uni contro gli altri. Come valdostani, sappiamo cosa significhi essere terra di confine. Sappiamo che cosa significhi identificarsi in un equilibrio tra realtà diverse, che si spinge fino al punto di creare un senso antico di comunità. La tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata ha segnato per sempre un territorio e la sua storia, andando a demonizzare proprio il senso di appartenenza. E tutto questo è avvenuto in un luogo poco distante da qui, e in un tempo che ancora ha dei testimoni viventi. La storia recente ci ha insegnato poi come questo stesso dramma possa essere sfruttato per essere un tema divisivo, violando una seconda volta la dignità delle vittime. Invece, ancora oggi, dobbiamo lavorare per essere uniti di fronte al rifiuto della violenza, della sopraffazione, dei totalitarismi di qualsiasi segno. Perché le nostre peculiarità e le nostre differenti identità devono essere sempre percepite come un valore, come un’occasione di scoperta reciproca e di relazione sulla quale costruire il mondo che desideriamo per chi verrà dopo di noi".

Inoltre, il Consiglio Valle, a inizio della seduta pomeridiana di oggi, tornerà sul tema con una mozione, depositata dal gruppo Lega VdA, per l'intitolazione a Salvatore Radizza di un luogo idoneo a ricordarne l'importanza storica, quale simbolo del massacro delle foibe.

Il Giorno del Ricordo per l'Uv

"Il 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, in cui è rinnovata la memoria

dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata, quando cittadini di nazionalità italiana furono forzati a lasciare i territori dell'Istria, del Quarnaro, della Venezia Giulia e della Dalmazia.

La data prescelta è profondamente evocativa: il 10 febbraio 1947 fu firmato a Parigi il trattato di pace che assegnava alla Jugoslavia i territori da cui pochi anni prima erano stati cacciati gli Italiani.

Nel corso degli anni, la ricorrenza del 10 febbraio è stata al centro di feroci polemiche dal respiro nazionale ma pure internazionale: per rivalsa verso l'Italia, la Slovenia istituì 'La festa del litorale sloveno', celebrata il 15 settembre, a ricordare l'attuazione - nel 1947 esattamente in quella data - del sopracitato trattato.

Rivolgendosi al Paese, e in particolare modo alla politica, il Presidente della Repubblica Napolitano dichiarò: 'Non dimentichiamo nulla: le sofferenze inflitte alla minoranza slovena negli anni del fascismo e della Guerra, ma non possiamo certo dimenticare la sofferenza, fino a un'orribile morte, inflitta a Italiani assolutamente immuni da colpa'.

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Valle, il Capogruppo dell'Union Valdôtaine, Aurelio Marguerettaz, in occasione del Giorno della Memoria ha affermato che questa giornata 'non deve servire per avvalorare una tesi o l'altra ma semplicemente per spiegare che il terrore e la violenza, questa prevaricazione dell'altro, è sempre da condannare senza se e senza ma. Per cui l'Union Valdôtaine prende le distanze dal fatto che vi sia una violenza buona e una violenza cattiva. No, la condanna è una condanna trasversale'.

Identica considerazione si ripropone per la celebrazione del 10 febbraio.

Le ricorrenze sono occasione di rievocazione quanto di riflessione e di approfondimento, per questo, giustamente, le istituzioni coinvolgono fattivamente le scuole, sia per la Giornata della Memoria sia per il Giorno del Ricordo.

Vogliamo condividere una valutazione: il nazionalismo, nella sua accezione peggiore, fu snaturato per giustificare la supremazia di una nazione sulle altre, per negare e per cancellare identità d'intere etnie; ma nella sua accezione più nobile esso, al contrario, rappresenta l'idea stessa di nazione e d'identità, è uno dei cardini del federalismo, della visione dell'Europa dei popoli.

Nel 1860, fu di certo meno cruento perché frutto di una scelta politico-amministrativa e non di eventi bellici ma, con l'annessione della Savoia alla Francia, la nostra Valle divenne minoranza linguistica, unico territorio francofono del Regno di Sardegna, che l'anno dopo sarebbe divenuto Regno d'Italia. Uno shock culturale di non poco conto.

Due secoli dopo, in una piccola regione di circa 130.000 abitanti, non solo l'italiano e il francese hanno pari dignità ma pure il francoprovenzale, il titsch e il toitschu sono diffusi e tutelati.

Siamo una realtà che ha coscienza dei propri valori identitari e che al contempo, diversamente da altre realtà regionali, convive serenamente con le numerose etnie presenti sul territorio.

Non dimentichiamo chi siamo e qual è la nostra storia.

Il Giorno del ricordo per Alliance Valdôtaine



"Alliance Valdôtaine, nel giorno del ricordo delle Foibe e dell’esilio Giuliano-Dalmata-istriano, volge un pensiero e un ricordo a tutte le vittime del nazionalismo novecentesco.Ricordiamo l’italianizzazione forzata dell’Istria e della Dalmazia degli anni ’20 e ‘30, ricordiamo gli eccidi avvenuti per mano delle camicie nere o degli ustascia croati, allo stesso tempo però ricordiamo il dramma della comunità italofona, costretta per mano dei titini a scappare da terre che abitavano da secoli, pena l’infoibamento.

L’Istria e la Dalmazia, come il carso e la Venezia Giulia sono, da sempre, terre multietniche e multiconfessionali, terre in cui i vari nazionalismi che si sono susseguiti nel corso del ‘900 hanno portato solo morte e macerie.Alliance Valdôtaine auspica che la storia sia da insegnamento e si augura che si arrivi il prima possibile a completare la costruzione di un'Europa unita e federale, un’Europa in cui l'appartenenza etnica o la lingua parlata non siano più motivi di divisioni e morte bensì di vita e di crescita".