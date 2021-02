MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo biscotti morbidi di mela e nocciole

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

la mela gialla Opal

è la nostra “nuova” mela gialla, totalmente BIO, soda e croccante, dalla buccia liscia e brillante. Il suo gusto intenso e complesso rivela note aromatiche di mango, pera e mela cotogna. E’ caratterizzata da un perfetto bilanciamento tra zuccheri e acidità che la rende perfetta per i bambini e per gli adulti più golosi. E’ particolarmente adeguata come take-away visto che, una volta sbucciata e tagliata, la polpa rimane bianca a lungo e non si ossida.

BISCOTTI MORBIDI DI MELA E NOCCIOLE

Tempi

30 minuti



Ideale per…

la colazione



Ingredienti (4 persone)

1 mela Opal

220 g di farina tipo 1

50 g di farina di nocciole

50 g di zucchero integrale

60 ml di olio di semi di girasole

100 ml di bevanda vegetale di soia (latte di soia)

Qualche nocciola per decorare

1 pizzico di sale

Se gradito: 1 cucchiaio di Marsala

Procedimento

1. Mescolate tutti gli ingredienti in polvere: la farina 1, la farina di nocciole, lo zucchero e il sale410

2. Aggiungete gli ingredienti liquidi: l’olio, la bevanda di soia e - se gradito - il Marsala.

3. Con una grattugia a fori larghi, grattugiate la mela dopo averla ben lavata mantenendo la buccia

4. Unite la mela grattugiata all’impasto ottenuto in precedenza e mescolate bene

5. Con l’aiuto di un cucchiaio, disponete l’impasto sagomandolo a forma di biscotti in una teglia da forno e decorate ogni biscotto con qualche nocciola intera

6. Fate cuocere in forno già caldo a 180°C per circa 18-20 min.

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

La mela Opal ci offre un incredibile mix di sostanze che aiutano il benessere del nostro cuore: queste sono contenute soprattutto nella buccia, che quindi andrebbe consumata, ovviamente dopo averla ben lavata. E’ altresì ricca di pectina, una fibra utilizzata anche per produrre le confetture, e che nel nostro intestino crea una sorta di “gel” capace di catturare il colesterolo in eccesso, contribuendo alla salute del cuore. È quindi una ricetta perfetta per la colazione in quanto ci aiuta a limitare l’assunzione di zuccheri raffinati grazie alla sua eccezionale dolcezza naturale.

Se avanzano?

Potete tritarli per formare la base di una vegan-cheesecake con tofu vellutato e confettura di mirtilli!